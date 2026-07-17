Un hombre de 40 años fue hallado sin vida y otra persona fue encontrada en estado crítico dentro de una vivienda de la ciudad de Pergamino, en un hecho que ahora es investigado por la Justicia.

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El procedimiento se inició luego de que un vecino realizara un llamado al 911 para advertir que hacía varios días no veía a los moradores del domicilio, y que desde el interior emanaba un fuerte olor.

Al ingresar a la vivienda, efectivos policiales encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 40 años, que presentaba un avanzado estado de descomposición.

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En el mismo ambiente, los agentes hallaron a una segunda persona con signos vitales muy débiles, por lo que fue asistida por personal del servicio de emergencias médicas y trasladada de urgencia al Hospital San José, donde permanece internada en estado delicado.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de turno, que inició actuaciones bajo la carátula preventiva de "averiguación de causal de muerte".

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El lugar fue preservado para el trabajo de los peritos, mientras los investigadores buscan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Por el momento, se aguardan los resultados de la autopsia y de las pericias forenses, que serán claves para establecer las causas del fallecimiento del hombre y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.