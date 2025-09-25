Un amplio operativo de la Policía Ambiental en Pergamino derivó en la incautación de una avioneta y numerosos bidones con agroquímicos que se usaban para fumigaciones en campos cercanos a la Escuela de Francisco Ayerza, según informó el Diario La Opinión.

El procedimiento, encabezado por el fiscal Daniel Aguilar, permitió secuestrar también recetas agronómicas, evidencias que serán claves en la investigación judicial por la supuesta violación del perímetro de seguridad establecido alrededor de áreas pobladas.

De acuerdo con el medio local, la intervención apunta a determinar la responsabilidad de los productores y de la empresa encargada de las aplicaciones aéreas, evaluando el riesgo al que fueron expuestos los vecinos y la comunidad educativa de la zona rural.

En los últimos años, Pergamino ha sido escenario de controversias por el uso de agroquímicos cerca de escuelas y barrios, un tema que genera preocupación tanto en la Justicia como en autoridades ambientales de la provincia de Buenos Aires.

