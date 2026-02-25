Tras el vuelco de un camión que transportaba ganado este domingo en el kilómetro 226 de la Ruta Nacional 8, en el carril sentido Pergamino–Pilar, decenas de personas comenzaron a carnear a los animales en plena vía pública.

La escena generó indignación y estupor y las imágenes se viralizaron en las redes sociales y hubo todo tipo se comentarios.

Horas después, se confirmó que el chofer del vehículo había fallecido en el lugar, mientras a pocos metros se desarrollaba la faena improvisada.

En el lugar había apenas tres efectivos policiales, que se vieron ampliamente superados por la cantidad de personas y no lograron intervenir.

Según informó La Opinión Online, el conductor, un transportista de 50 años domiciliado en el conurbano bonaerense, manejaba un camión Iveco con acoplado jaula cargado con vaquillonas y novillos cuando perdió el control, despistó y volcó sobre la cinta asfáltica.

Con el correr de las horas, los resultados preliminares de la autopsia y los informes aportados por peritos y testigos determinaron que el fallecimiento se hubiera producido antes del impacto.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, los médicos forenses habrían determinado en forma preliminar que el chofer pudo haber sufrido una descompensación cardíaca previa al vuelco. La principal teoría es que un paro cardiorrespiratorio le habría hecho perder el conocimiento mientras conducía, lo que derivó en el despiste y posterior vuelco del transporte de hacienda.