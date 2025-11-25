Tras un intenso operativo de búsqueda, la Policía logró capturar a tres de los cinco detenidos que se fugaron de la Comisaría Tercera de Pergamino el lunes por la tarde.

Mariano Escobar, Francisco Fernando Coronel y Bruno Leonel Bascuñat fueron detenidos durante el transcurso de la madrugada de este martes. Los otros dos presos que aún permanecen prófugos son Andrés Agustín Castro, de 27 años, y Kevin Andrés Romero, de 21.

La fuga de los cinco reclusos tuvo lugar durante las últimas horas de la tarde del domingo. Los hombres lograron evadir la comisaría tras forzar la reja superior del patio interno de la dependencia ubicada en Boulevard Paraguay y Merlino.

Apenas constatada la fuga, se desplegaron todas las brigadas operativas y escuadrones descentralizados, incluyendo personal de la Comisaría Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Comisaría de la Mujer, GAD, Policía Rural, DDI, Narcotráfico y el Comando de Patrulla, los cuales llevaron a cabo un amplio despliegue en distintos puntos de la ciudad para dar con los prófugos.

