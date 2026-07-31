Pergamino reconoció la trayectoria del periodista Gustavo Pérez Ruiz y lo declaró "Pergaminense Sobresaliente"
El Concejo Deliberante homenajeó al periodista por sus más de 40 años en los medios locales, su aporte a la memoria histórica de la ciudad y su rol en la formación de nuevos comunicadores.
El periodista Gustavo Pérez Ruiz fue distinguido como “Pergaminense Sobresaliente del Partido de Pergamino” por el Concejo Deliberante, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional y su aporte a la comunicación local.
La distinción se concretó durante una ceremonia en la que estuvieron presentes concejales, familiares, colegas y amigos. A través de la Resolución Nº 3418/26, el cuerpo legislativo destacó sus más de cuatro décadas de ejercicio periodístico, su contribución a la preservación de la memoria de los medios pergaminenses y su acompañamiento a nuevas generaciones de comunicadores.
Según informó Primera Plana Pergamino, los fundamentos del reconocimiento remarcaron el vínculo construido por Pérez Ruiz con la comunidad y su lugar como una referencia dentro del ámbito cultural y periodístico de la ciudad.
Durante el acto, el periodista agradeció la distinción y repasó distintos momentos de su carrera, marcada por los cambios que atravesó la profesión y por el acompañamiento del público pergaminense a lo largo de los años.
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