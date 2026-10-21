Una jubilada de 74 años sufrió una brutal golpiza durante un asalto en Pergamino. La mujer fue maniatada y golpeada hasta perder un diente. Un vecino que escuchó sus pedidos de auxilio acudió a la vivienda y la ayudó a liberarse.

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Según informó el Diario La Opinión de Pergamino, el hecho ocurrió en una casa de la calle Italia al 1200, entre Castelli y Tres de Febrero. El asaltante habría ingresado tras trepar la reja del frente, golpeó a la víctima y la ató con precintos para exigirle dinero y objetos de valor. Luego escapó con pertenencias y el automóvil de la jubilada.

Por el caso fueron detenidos el jardinero que trabajaba en la propiedad y una mujer. La investigación sostiene que el trabajador habría aportado información sobre la casa y la rutina de la víctima, mientras que la otra sospechosa habría colaborado con los traslados.

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El principal acusado es Jonatan González, tío del jardinero, quien permanece prófugo. Los investigadores lo señalan como quien habría ingresado a la vivienda y ejecutado el ataque. Tiene, además, un pedido de captura vigente por un enfrentamiento armado con la Policía Rural ocurrido en mayo.

La causa es investigada por la Fiscalía N° 2 y la DDI de Pergamino, que buscan establecer las responsabilidades de los involucrados.

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