Un embargo judicial en un campo de Mariano H. Alfonzo, partido de Pergamino, terminó en un violento incidente cuando una pareja agredió a los policías que acompañaban a un oficial de justicia durante el secuestro de una cosechadora. Un efectivo resultó herido y ambos involucrados fueron aprehendidos por resistencia, desobediencia y lesiones leves.

El procedimiento había sido ordenado por el Juzgado Civil y Comercial en el marco de un juicio por cobro ejecutivo, que incluía el secuestro de una cosechadora Claas. Como ocurre habitualmente en este tipo de diligencias, el funcionario judicial ingresó al predio con apoyo policial para prevenir incidentes.

Según fuentes oficiales consultadas por el diario local La Opinión, tras notificar la medida, una mujer y un hombre —propietarios del establecimiento rural— comenzaron a insultar y amenazar al personal. La situación escaló cuando ambos se abalanzaron sobre los uniformados, empujándolos y golpeándolos para impedir la salida de la maquinaria. En el forcejeo, uno de los policías terminó con lesiones leves, lo que motivó la intervención penal inmediata.

Frente al ataque directo, los efectivos procedieron a aprehender a la pareja, que fue trasladada a sede policial para su identificación. Quedaron imputados por “resistencia a la autoridad, desobediencia y lesiones leves”, con intervención de la Fiscalía Nº 3 de Pergamino. Tras los pasos legales correspondientes, recuperaron la libertad, mientras la causa penal continúa en trámite.

