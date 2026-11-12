Un caso de bullying escolar derivó en un violento episodio durante la madrugada de este miércoles en el centro de Pergamino. Una adolescente que, según la denuncia, sufría hostigamiento desde principios de año fue perseguida junto a sus amigos por un grupo de jóvenes que se movilizaba en una camioneta. La secuencia terminó con agresiones físicas y daños en un automóvil.

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Según publicó La Opinión de Pergamino, el hecho ocurrió alrededor de las 2.30 y fue denunciado en la Comisaría Primera. De acuerdo con el relato de uno de los involucrados, la adolescente había recibido mensajes intimidatorios antes del enfrentamiento.

Más tarde, mientras circulaba como acompañante en un Volkswagen Gol junto a otros jóvenes, fueron interceptados por un grupo de chicas. Según la denuncia, primero les arrojaron una botella contra el vehículo y luego comenzaron a perseguirlos por distintas calles.

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La camioneta Volkswagen Amarok en la que se trasladaban habría realizado maniobras peligrosas para alcanzar al auto y finalmente les bloqueó el paso. En uno de los enfrentamientos, varias adolescentes descendieron y golpearon el vehículo. Algunas también habrían ingresado al habitáculo y agredido a la joven, a quien tironearon del cabello y golpearon.

La situación escaló con la llegada del padre de una de las chicas. Según los denunciantes, el hombre rompió el vidrio de la puerta del conductor, provocó daños en el automóvil y agredió a un adolescente de 17 años que intentaba intervenir.

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La investigación judicial

Personal policial intervino en la zona de Alem y Echevarría. También acudió una ambulancia del SAME, que asistió a los involucrados, aunque ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud.

La causa quedó caratulada como lesiones leves y daño y está a cargo de la Fiscalía Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, que deberá establecer las responsabilidades de las personas involucradas.

Mientras tanto, los familiares de la adolescente hostigada analizan solicitar una prohibición de acercamiento para evitar nuevos episodios.