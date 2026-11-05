El conflicto en la empresa La Nueva Perla continúa desde el lunes 2 de noviembre y mantiene paralizado el servicio de media distancia que brinda en Pergamino.

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El servicio conecta la ciudad con las localidades de El Socorro, Manuel Ocampo y Mariano Benítez. La medida de fuerza responde a reclamos de pagos salariales pendientes por parte de los trabajadores..

La interrupción afecta a vecinos que utilizan diariamente los colectivos para trasladarse hasta Pergamino. Cabe remarcar que la continuidad de la medida de fuerza se resolvió luego de que una reunión entre representantes de la empresa, trabajadores, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Ministerio de Trabajo bonaerense y el Municipio, que finalizó sin acuerdo.

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Desde la compañía señalan que necesitan de la asistencia del municipio, el cual también sugiere que tiene dificultades para ayudarla. Para el ejercicio 2026, el Ejecutivo municipal presupuestó $577 millones en concepto de subsidios. Los problemas salariales que derivaron en la nueva medida de fuerza aún persisten.

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