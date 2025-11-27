La periodista Alejandra Ramos, oriunda de Lincoln y corresponsal de FM Tiempo 92.5, encendió las alarmas sobre el deterioro de la Ruta Provincial 50 al publicar en Facebook dos fotos donde se ve un pozo enorme entre El Triunfo y Quiroga. Su advertencia —“Transitar con ⚠️”— se viralizó rápidamente y derivó en una fuerte reacción de automovilistas y vecinos de la zona.

Ads

En los comentarios, usuarios describieron la ruta como “detonada”, “una calamidad” y directamente “intransitable”. Varios relataron que debieron bajar a la banquina de tierra para evitar romper el auto. “Dios proteja a quienes transitamos esta ruta”, expresó Ramón Lerchundi, mientras pedía a los intendentes que reclamen una reparación urgente.

Otros apuntaron directamente a la Provincia. “Las rutas de Kicillof”, escribió Ricardo Pedro Sicurello, mientras que María Esther Fermanelli cuestionó: “Es una ruta provincial, es del gobernador”.

Ads

También hubo críticas hacia las gestiones municipales por la falta de señalización. “Los intendentes no cuidan a su pueblo permitiendo que la ruta esté así. Ni siquiera están señalizados los baches”, señaló Virginia Inés Calvo. Incluso algunos remarcaron que el deterioro es histórico: “Entre Montezuma y El Triunfo está destruida hace más de cinco años”, afirmó Marcelo Aguirre.

La advertencia de Ramos terminó funcionando como registro público de un reclamo que, según los testimonios, se acumula hace tiempo en ese corredor clave del noroeste bonaerense.

Ads