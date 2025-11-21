El periodista y locutor necochense Rubén Curries, creador de RC Sport y Zoom Deportivo, atraviesa un delicado cuadro de salud y necesita una cirugía urgente que no puede realizarse en el sistema público local ni regional. La intervención en el ámbito privado tiene un costo de $3.000.000, por lo que familiares, amigos y colegas lanzaron una rifa solidaria para ayudarlo a juntar los fondos.

Según informó el medio local Noticias de Necochea, Curries fue internado el 8 de octubre en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra tras sufrir una infección severa (urosepsis) provocada por un cálculo renal. Como tratamiento transitorio, los médicos le colocaron un catéter doble J, que debe ser retirado y reemplazado mediante una cirugía dentro de un plazo máximo de tres meses.

La rifa ya está en circulación y cuenta con los siguientes premios:

1° premio: un lechón

un lechón 2° premio: una canasta de fin de año

una canasta de fin de año 3° premio: una orden de compra de Anabela Pastas por $20.000

En los próximos días podrían sumarse nuevos premios aportados por la comunidad. Los valores son de $3.500 por un número o $6.000 por dos. El sorteo será el 26 de diciembre a las 21, bajo la modalidad de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires.

Quienes quieran colaborar pueden reservar números al 2262-497144 o realizar una transferencia al alias cirugia.bna (CBU: 0110375330037517432401), a nombre de Rubén Néstor Curries.

A través de sus redes, el periodista agradeció al personal del Hospital Emilio Ferreyra por la atención recibida y destacó el acompañamiento solidario que busca acercarlo a la operación definitiva.