El periodista de LU32 Julián Vázquez resultó herido el último domingo cuando una bomba de estruendo explotó a escasos metros de su ubicación, durante la cobertura del partido entre El Fortín y Racing por la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur.

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Vázquez sufrió una severa lesión auditiva luego de que la bomba explotara a centímetros de donde se encontraba. Según relató el propio periodista, el artefacto pirotécnico fue arrojado desde la tribuna ocupada por la parcialidad de El Fortín y estalló mientras desarrollaba su trabajo a un costado del campo de juego.

Minutos después de la explosión comenzó a sentir una fuerte inflamación en ambos oídos y perdió completamente la audición, situación que lo obligó a abandonar el estadio para dirigirse a una clínica y recibir atención médica.

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Tras una primera revisión le diagnosticaron la fisura de las membranas de ambos tímpanos. Los profesionales le transmitieron un pronóstico favorable. Actualmente, el periodista permanece bajo tratamiento.

"Me da mucha pena porque uno ama la profesión. Sinceramente me asusté mucho y uno piensa lo peor, porque no escuchaba nada y estaba en shock", manifestó.

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A raíz del episodio, periodistas y trabajadores de prensa de Olavarría y la región impulsan un documento de repudio y solidaridad con Vázquez.

“El hecho generó una fuerte preocupación entre colegas de distintos medios locales, quienes comenzaron a elaborar una carta de repudio a lo sucedido y de respaldo al periodista. El documento también busca reafirmar la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes desarrollan su labor en espectáculos deportivos y repudiar cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la integridad de trabajadores de prensa”, informaron desde Lu32.