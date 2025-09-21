Los “Peronachos”, son unos nachos con sabor a choripán y chimichurri que remiten a la impronta peronista. El snack, cuesta $1.200 por paquete y, por ahora, solo se consigue en algunos puntos del país.

Este curioso producto es elaborado por la fábrica 'Maixanas‘, ubicada en el municipio bonaerense de Morón, que se caracteriza por ofrecer todos sus productos sin TACC.

Detrás de la idea está Rodrigo Posadas, licenciado en nutrición, quien explicó que el concepto nació de un recuerdo personal. “Mi viejo era bastante radical y se refería a los peronistas como ‘peronachos’. En esa época era despectivo. Cuando empezamos a fabricar los nachos antes de la pandemia ya teníamos el concepto, pero no contábamos con las herramientas para darle la estética ni el sabor definitivo”, señaló en una entrevista radial.

Para concretar el proyecto, Posadas y su equipo construyeron sus propias máquinas a partir de planos traídos de México, ya que en Argentina no existen equipos industriales para producir nachos. El paso siguiente fue vincular el producto a la figura de Juan Domingo Perón, lo que terminó de darle identidad al snack.

El slogan convoca a los peronistas y el producto ganó popularidad tras viralizarse en redes sociales:

“Porque ser argentino no se explica, ¡se siente! Y ahora también se come: Peronachos sabor choripán. El nacho más argentino de todos“, reza el cómico eslogan elegido por la empresa ‘Maixanas’.