El operativo se inició este lunes (17 de noviembre) por la mañana, en la colectora de avenida General Paz y el cruce con la calle Chilavert. A través del “Anillo Digital”, la Policía de la Ciudad detectó el desplazamiento de un auto Etios con pedido de secuestro activo.

Cuando los efectivos identificaron al vehículo y le dieron la orden de detención, los cuatro ocupantes emprendieron la fuga a gran velocidad.

La huida llegó hasta calle Bustamante y Ugarte, donde el auto quedó atrapado en el tráfico y terminó volando. Allí el personal mantuvo un enfrentamiento armado. Por ese motivo, uno de los delincuentes falleció y otros tres fueron detenidos, en la localidad bonaerense de Villa Celina, al límite con CABA.

Por el hecho se confirmó que personal policial resultó ileso y la causa quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas.

