Una persecución policial terminó con un vuelco sobre la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Virrey del Pino, partido de La Matanza. El episodio concluyó con la detención de un joven que tenía pedido de captura por homicidio y la muerte de su acompañante, quien, de acuerdo con la investigación, se disparó tras el accidente.

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Según publicó Clarín, todo comenzó luego de que una mujer de 26 años denunciara al 911 que su expareja, un joven de 22 años identificado como Lucas Ezequiel I., la había amenazado de muerte con un cuchillo mientras permanecía en su vivienda. Al intervenir la Fiscalía de Género de La Matanza, los investigadores constataron que el denunciado tenía un pedido de captura vigente por una causa de homicidio agravado y una restricción de acercamiento.

Con esa información, el fiscal Claudio Fornaro ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio. Sin embargo, antes de llegar al lugar, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) divisaron al sospechoso circulando a bordo de un Chevrolet Corsa gris.

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Siempre de acuerdo con la reconstrucción judicial, los ocupantes del vehículo habrían efectuado disparos contra los policías, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles de la zona. La fuga terminó cuando el conductor perdió el control del automóvil, que impactó contra una columna y volcó a la altura de Ruta 3, en Virrey del Pino.

Tras el choque, Lucas Ezequiel I. quedó atrapado dentro del vehículo con una herida de bala en una pierna y fue detenido. Su acompañante, Fernando V., de 19 años, murió luego de efectuarse un disparo en la cabeza, según la principal hipótesis que manejan los investigadores.

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🚔 Persecución, vuelco y un detenido en La Matanza.



Una denuncia por amenazas contra una mujer permitió localizar a un joven con pedido de captura por homicidio. Intentó escapar, hubo una persecución que terminó con el auto volcado sobre la Ruta 3 y su acompañante murió, según… pic.twitter.com/5KIbVhrLnP — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 11, 2026

De acuerdo con fuentes del caso, el detenido llegó a manifestar que su compañero había dicho que prefería quitarse la vida antes que ser capturado por la Policía.

Los investigadores también establecieron que el Chevrolet Corsa utilizado para la fuga había sido robado días atrás en jurisdicción de la comisaría 3ª de Virrey del Pino. Además, indicaron que ambos jóvenes registraban antecedentes penales y eran investigados por presuntos vínculos con la venta de drogas en la zona.

El detenido fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, de González Catán, donde quedó internado fuera de peligro y a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar las circunstancias del enfrentamiento armado y de la muerte del acompañante.