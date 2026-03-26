En Buenos Aires, el nuevo modelo de tiendas ya está disponible en los centros comerciales Alto Palermo, Abasto Shopping, Alto Avellaneda y Tortugas Open Mall. También cuenta con presencia en la ciudad de Buenos Aires en Av. Rivadavia 4933 (Caballito) y en la localidad de San Justo en Av. Juan Manuel de Rosas 3910.

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En el interior del país, estas tiendas pueden encontrarse en la ciudad de Córdoba, en Shopping Dino Mall, y en Rosario en Alto Rosario y en Córdoba 1199.

Las nuevas tiendas presentan más de 350 productos distribuidos en más de 10 categorías, entre las que se incluyen celulares, accesorios, artículos de gaming, notebooks, tablets, televisores, cámaras para el hogar y una completa propuesta de línea blanca: heladeras, lavarropas, aires acondicionados, aspiradoras, entre otros.

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Una de las novedades destacadas es la incorporación de una línea de productos sustentables, elaborados con materiales reciclados o biodegradables, y procesos de fabricación de menor impacto ambiental, alineados con una tecnología más responsable y consciente.

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