Personal anunció la ampliación de la propuesta deportiva de su plataforma de entretenimiento Flow, sumando dos nuevas señales y derechos que garantizan a sus clientes el acceso a todos los eventos deportivos más relevantes del mundo, se informó oficialmente.

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Desde el pasado miércoles Flow incorporó a su grilla las señales deportivas de D-Sports (canales 109 y 110), que ya están accesibles para todos los clientes y en todos los dispositivos, con contenidos clave.

De esta forma, completa su oferta deportiva que incluye la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 y Sub 20, las ediciones de la Conmebol Copa América y la Copa Conmebol Sudamericana, el Mundial de Clubes FIFA y La Liga Española.

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“En Personal seguimos evolucionando nuestra propuesta de entretenimiento a través de Flow a partir de alianzas estratégicas que nos permiten ofrecer una experiencia cada vez más relevante para nuestros clientes. El deporte, y especialmente el fútbol, ocupa un lugar central en los hábitos de consumo, por lo que reforzamos nuestro catálogo con contenidos en vivo y competencias de alto interés. Al mismo tiempo, avanzamos en una experiencia más personalizada, incorporando funcionalidades que se adaptan a las preferencias de cada usuario, para que encuentren fácilmente lo que quieren ver, cuándo y cómo quieren hacerlo. De esta manera, consolidamos nuestro diferencial en la industria combinando amplitud de oferta con experiencias cada vez más personales”, dijo Gonzalo Hita, COO de Personal.

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