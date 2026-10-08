En las mediciones analizadas, Personal obtuvo una velocidad media de descarga en dispositivos móviles de 85,02 Mbps y una velocidad media de descarga 5G de 525,93 Mbps. Por su parte, la red fija de fibra registró una velocidad media de descarga de 218,50 Mbps, reflejando el desempeño de su infraestructura de conectividad en todo el país, se informó oficialmente.

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En tanto, Personal Fibra fue reconocida por brindar la mejor experiencia de internet fija del país, liderando los indicadores de experiencia de juego y streaming de video entre los proveedores de servicios de Internet de Argentina.

Este reconocimiento valida la calidad y confiabilidad de la red de Personal, así como su compromiso con ofrecer una conectividad diferencial para sus clientes. Una experiencia de internet fija superior permite disfrutar contenidos en streaming sin interrupciones, realizar videollamadas de alta calidad, trabajar y estudiar a distancia de manera eficiente y conectar múltiples dispositivos simultáneamente con un desempeño óptimo.

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Personal continúa expandiendo su red de fibra óptica al hogar (FTTH) en distintas localidades del país, con el objetivo de seguir mejorando la experiencia de conectividad de sus clientes. Las redes de Personal son reconocidas por la solidez y capacidad, que se centra en la infraestructura convergente, con una fuerte expansión de fibra óptica, que ya supera los 100.000 kilómetros desplegados entre FTTH y HFC. Mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la evolución constante de sus redes fija y móvil, Personal incrementa la capacidad de sus servicios y ofrece conexiones más rápidas, estables y confiables.



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