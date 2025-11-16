El concejal electo de La Libertad Avanza en Chacabuco, Fernando Nanni, falleció mientras se encontraba internado en la ciudad de Junín a la edad de 54 años.

En las últimas elecciones provinciales del 7 de septiembre se presentó como candidato en segundo término por lo que estaba listo para asumir su banca en el Concejo.

“Se sumó a este espacio con el convencimiento que compartimos millones de argentinos de que una Argentina distinta era posible”, señalaron desde LLA Chacabuco

Y agregaron: “Nos alegró con su humor en innumerables reuniones y demostró ser una persona maravillosa, llena de proyectos para nuestra ciudad, y con una inquebrantable voluntad para llevarlos adelante”. “Acompañamos y quedamos a disposición de su familia en este duro momento”, concluyeron.

Desde otros espacios como Unión por la Patria y PRO también lamentaron la partida física de Nanni.

