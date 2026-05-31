El joven oriundo del partido de General Belgrano perdió la vida mientras participaba de una jornada de pesca junto a un grupo de otros tres amigos. El sector es conocido como “La Cascada”, sobre el Canal 15, un lugar caracterizado por la fuerza de la corriente.

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La víctima, quien se desempeñaba en el Comando de Prevención Rural (CPR), habría ingresado al agua con la intención de recuperar un elemento relacionado con la actividad de pesca y, por causas que aún son materia de investigación, no logró regresar a la superficie.

Sus acompañantes intentaron asistirlo de manera inmediata, pero pese a los esfuerzos realizados no pudieron evitar el fatal desenlace, según publicó el medio local Noticiero Diario.

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Tras recibir el alerta, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar, con la intervención de personal de Bomberos Voluntarios de Castelli, quienes llevaron adelante las tareas de búsqueda y posterior recuperación del cuerpo.

Las autoridades competentes iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho.

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