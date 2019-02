Un informe del Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la Unión del Comercio reveló que la Industria y la Producción marplatense (UCIP) señaló que el 75% de los comercios vendieron menos en comparación al primer mes del 2018. Raúl Lamacchia, titular de la entidad, consideró que las “expectativas” dadas por la poca salida de las personas al exterior no dan los resultados “esperados”.

“Las expectativas positivas que teníamos a partir de lo que podía generar que mucha gente no viaje al exterior no se está dando. No solo en cantidad de gente, que es similar a la del año pasado, sino que tenemos disminución de la actividad comercial. Hay una caída del 19%. Es lamentable pero es así. Por la situación que vive el país, es lógico que esto sea así”, precisó.

Los rubros consultados para el relevamiento en la ciudad de Mar del Plata fueron los de indumentaria, hogar y decoración, turismo, ópticas, alimentos y bebidas, deportes y tecnología, entre otros.

Respecto a la cantidad de ventas de enero, en unidades, el 75% de los comerciantes confesó que el caudal de ganancia descendió, el 15% respondió que fue igual al 2018, y el 10% precisó que se generaron más ventas en comparación al año anterior.

En promedio, lo comerciantes encuestados indicaron una caída de las ventas en unidades fue del 19%, en comparación con el mismo mes de la temporada estival pasada.

Modalidades de pago

Respecto a la forma de pago, los consultados revelaron que la facturación total del 63% fue abonado a través del sistema de tarjeta de débito y crédito. Sobre este total, el 55% aseguró que hubo mayores ventas con tarjeta de crédito, el otro 20% con tarjeta de débito, mientras que el 10% considera que se usó en igual proporción.

En cuanto al aprovechamiento de las promociones y descuentos para cautivar a los clientes, las estadísticas hubo un mayor destaque: el 40% de los participantes afirmó que el Ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas fue el programa más aprovechado para hacer operaciones financieras.