La Policía bonaerense, Prefectura Naval Argentina y la Secretaría de Seguridad de la localidad balnearia de Pinamar buscan a dos hombres, que ingresaron al mar en la madrugada del domingo en kayak, a la altura de la playa de Cariló, y cuyos familiares denunciaron su desaparición, informaron fuentes policiales

Ramón Román, de 56 años, y Gabriel Raimann, de 37, ingresaron al mar en la madrugada del domingo a la altura de Cariló en un kayak color naranja, con motor. Ambos habían ido a la playa con la intención de pescar. Llegaron a bordo de una camioneta Hilux, que fue hallada estacionada en el lugar de la partida.

Según se informó oficialmente, a partir de la denuncia policial, se activó un operativo de rastrillaje y búsqueda en toda la costa desde villa Gesell a San Clemente del Tuyú, con la participación de personal afectado al Operativo Sol, de Pinamar, Villa Gesell y La Costa, y bomberos, además de medios como drones, helicópteros y guardacostas.

Lucas Román, el hijo de Ramón, brindó declaraciones televisivas donde pidió por la pronta aparición de su padre. “Mi papá ya es una persona grande, tiene 57 años, y su pasión es la pesca, pero lo que no tenía experiencia es con kayak adentro del mar”, reveló desde la base de Prefectura en Pinamar.

“Nosotros a Gabriel lo conocimos el año pasado, mediante el trabajo. Lo conoció a mi papá y desde ese momento se llevaron muy bien. Hoy en día son grandes amigos”, comentó Lucas en relación a Raimann, el otro hombre desaparecido quien acompañaba a su papá al momento de la desaparición.

Respecto del operativo de búsqueda, el joven fue crítico de los trabajos que lleva adelante Prefectura. “Mi hermano alquiló una avioneta en el aeródromo de El Pajarito para ver si desde los cielos viendo si se puede encontrar algo. Me dijo que hasta ahora no vio a nadie de Prefectura", denunció.

“Desde Prefectura nos dijeron que no van a parar hasta que no encuentren a mi papá. Pero mi hermano está buscando desde el aire y por lo que me dijo, no se ve ningún avión, ni ningún helicóptero, ni tampoco barcos ni nada por el estilo. Él no vio a nadie buscando a mi papá”, expresó Lucas.

“La avioneta es particular y nos cobran 350 mil pesos por hora. También averiguamos por un helicóptero pero nos querían cobrar mil dólares la hora, por lo que fue imposible poder alquilarlo. Con mi familia estamos atentos a cualquier llamada o cualquier mensaje por si hay alguna novedad”, concluyó.