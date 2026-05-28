Petrecca afirmó que “la Provincia necesita un cambio profundo” y desde el PRO trabajan en una alternativa para 2027
El senador bonaerense intensificó en las últimas semanas sus recorridas por distintos distritos del interior con el objetivo de fortalecer un armado político opositor.
Durante una actividad desarrollada en Chacabuco, el legislador dejó en claro que el espacio ya comenzó a trabajar en la construcción de una propuesta amplia para competir por la gobernación bonaerense.
“Para transformar la Provincia hay que construir una mayoría sólida y con representación territorial”, expresó Petrecca, quien planteó la necesidad de ampliar acuerdos entre sectores políticos que compartan una agenda enfocada en la gestión, la producción y el desarrollo económico.
La visita al distrito incluyó reuniones con empresarios, comerciantes y trabajadores locales, además de recorridas por firmas vinculadas al sector productivo. El senador estuvo acompañado por el concejal del PRO Ignacio Orsini y otros dirigentes de la región.
Según explicaron desde el espacio, el objetivo de estas actividades es recoger inquietudes vinculadas a la situación económica, el empleo y la seguridad, temas que consideran centrales para el futuro de la Provincia.
En sus declaraciones, Petrecca sostuvo que el interior bonaerense “necesita volver a tener protagonismo” dentro de las decisiones provinciales y reclamó políticas que favorezcan la inversión y la generación de trabajo genuino.
Además, reivindicó el trabajo conjunto que el PRO y sectores de la UCR vienen desarrollando en distintos municipios desde hace varios años y señaló que la construcción opositora deberá apoyarse en el diálogo y los consensos.
En paralelo, el senador encabezó un encuentro político junto al secretario legislativo del bloque PRO, Mauricio Viviani, y referentes locales, donde analizaron el escenario bonaerense y comenzaron a delinear estrategias para los próximos desafíos electorales.
Petrecca también apuntó contra la administración de Axel Kicillof y cuestionó la falta de respuestas en áreas sensibles como seguridad, salud y educación.
“El gobierno provincial tuvo recursos extraordinarios durante años, pero eso no se tradujo en mejoras concretas para los bonaerenses”, sostuvo.
Por otra parte, volvió a instalar el debate sobre la coparticipación y aseguró que Buenos Aires continúa siendo perjudicada en el reparto de fondos nacionales.
En ese contexto, el dirigente insistió en la necesidad de conformar una alternativa competitiva que reúna a distintos sectores de la oposición y permita disputar el poder provincial dentro de dos años.
“La Provincia necesita un cambio profundo y ya estamos trabajando para construir esa alternativa en 2027”, concluyó.
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