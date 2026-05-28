Durante una actividad desarrollada en Chacabuco, el legislador dejó en claro que el espacio ya comenzó a trabajar en la construcción de una propuesta amplia para competir por la gobernación bonaerense.

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“Para transformar la Provincia hay que construir una mayoría sólida y con representación territorial”, expresó Petrecca, quien planteó la necesidad de ampliar acuerdos entre sectores políticos que compartan una agenda enfocada en la gestión, la producción y el desarrollo económico.

La visita al distrito incluyó reuniones con empresarios, comerciantes y trabajadores locales, además de recorridas por firmas vinculadas al sector productivo. El senador estuvo acompañado por el concejal del PRO Ignacio Orsini y otros dirigentes de la región.

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Según explicaron desde el espacio, el objetivo de estas actividades es recoger inquietudes vinculadas a la situación económica, el empleo y la seguridad, temas que consideran centrales para el futuro de la Provincia.

En sus declaraciones, Petrecca sostuvo que el interior bonaerense “necesita volver a tener protagonismo” dentro de las decisiones provinciales y reclamó políticas que favorezcan la inversión y la generación de trabajo genuino.

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Además, reivindicó el trabajo conjunto que el PRO y sectores de la UCR vienen desarrollando en distintos municipios desde hace varios años y señaló que la construcción opositora deberá apoyarse en el diálogo y los consensos.

En paralelo, el senador encabezó un encuentro político junto al secretario legislativo del bloque PRO, Mauricio Viviani, y referentes locales, donde analizaron el escenario bonaerense y comenzaron a delinear estrategias para los próximos desafíos electorales.

Petrecca también apuntó contra la administración de Axel Kicillof y cuestionó la falta de respuestas en áreas sensibles como seguridad, salud y educación.

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“El gobierno provincial tuvo recursos extraordinarios durante años, pero eso no se tradujo en mejoras concretas para los bonaerenses”, sostuvo.

Por otra parte, volvió a instalar el debate sobre la coparticipación y aseguró que Buenos Aires continúa siendo perjudicada en el reparto de fondos nacionales.

En ese contexto, el dirigente insistió en la necesidad de conformar una alternativa competitiva que reúna a distintos sectores de la oposición y permita disputar el poder provincial dentro de dos años.

“La Provincia necesita un cambio profundo y ya estamos trabajando para construir esa alternativa en 2027”, concluyó.