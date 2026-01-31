El Senador Provincial de Junín, Pablo Petrecca, ha cuestionado públicamente al gobierno de Axel Kicillof por la inaceptable demora en la autorización de los patrulleros adquiridas por la ciudad en septiembre. “Es frustrante comprobar cómo la burocracia del Estado provincial ha mantenido parados, durante casi cinco meses, a 6 patrulleros listos para prestar servicio”, enfatizó Petrecca, evidenciando la falta de agilidad y respuesta del gobierno.

En abril de 2025, Kicillof anunció la descentralización de fondos para permitir que los Municipios fueran responsables de la compra de patrulleros, una medida que Petrecca celebró como un paso hacia una gestión más eficaz, rápida y enfocada en el abastecimiento local. El 4 de septiembre, presentó a la comunidad los 6 nuevos vehículos: cinco camionetas 4x2 y un automóvil tipo sedán, equipados y listos para la calle. “Celebramos esta descentralización esperando que se institucionalice”, expresó en ese acto.

Sin embargo, lo que debería haber representado un avance en seguridad y gestión pública se ha convertido en una frustración. El gobierno de Kicillof tardó cinco meses en firmar la resolución que permitiría a los juninenses disfrutar de estos vitales patrulleros. Aunque están blindados y en perfectas condiciones para circular, los vehículos siguen guardados, esperando la aprobación burocrática.

"Los grandes perjudicados de esta desidia son los juninenses y, más ampliamente, todos los bonaerenses. Desde hace tiempo exigimos que los Municipios tengan la capacidad de administrar los fondos y llevar a cabo políticas efectivas en seguridad, infraestructura, salud y educación", subrayó Petrecca en un comunicado. Esta situación pone de manifiesto, una vez más, la eficiencia de los municipios en contraposición a la lentitud de la provincia.

El ex intendente, que actualmente preside el bloque de Senadores del PRO en la provincia, también destacó que en Junín se pueden exhibir exitosos ejemplos de descentralización, como el Servicio Alimentario Escolar y Múltiples obras de infraestructura en las escuelas. “Los intendentes conocen las necesidades de sus comunidades, pero para eso deben tener todas las facultades y no depender de funcionarios que, desde sus oficinas, demoran meses en gestionar lo que es urgente para la seguridad de nuestros ciudadanos”, concluyó Petrecca.

