"Es mi costumbre estar en contacto y conocer la realidad que hoy presenta el interior de la provincia de Buenos Aires, donde se ven claramente las deficiencias del gobierno provincial, en materia de seguridad, educación, salud, IOMA, por solo nombrar algunas, mientras el gobernador Axel Kicillof está ocupado en sus internas partidarias. Que además, paraliza la actividad en la legislatura", dijo Pablo Petrecca en el marco de su recorrida por Lincoln

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Y agregó: "Mientras tenemos este presente, lo que se ve, cuando recorremos la provincia, es un interior pujante, con muchas oportunidades y es por eso que también escuchamos a los que invierten y generan trabajo a pesar de todo. También es donde están los modelos de gestión locales, como el que venimos llevando a cabo en Junín, con una administración correcta y responsable de los recursos, invirtiendo donde hay que hacerlo para mejorar la calidad de vida a los vecinos".

"Este modelo es el que queremos llevar a la provincia, que tiene un gran potencial pero sólo necesita ser bien gobernada. Como decimos nosotros, donde gobierna el PRO, la gente vive mejor, por eso estamos trabajando, para que la provincia pueda dejar atrás este modelo populista y dar el próximo paso que la Argentina necesita", indicó el hombre de Junín.

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Por otro lado, el Senador indicó: "Sabemos que para gobernar la provincia con el PRO no alcanza, con el radicalismo solo tampoco y con La Libertad Avanza tampoco, por eso trabajamos en construir una alternativa en la que todos los que pensamos parecidos, o tenemos los mismo objetivos a pesar de las diferencias, como la de darle respuesta a las necesidades de los bonaerenses o ponerle fin al populismo, para eso debemos prepararnos y ofrecer a los mejores candidatos".

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