Petrecca: "El modelo Junín demuestra que se puede construir un Estado más moderno y cerca de la gente"
El presidente del Bloque de Senadores PRO en la Provincia participó de Urban Cities Buenos Aires, donde Junín fue convocada para presentar su experiencia de innovación y transformación de la gestión pública. El legislador resaltó los resultados alcanzados y planteó la necesidad de llevar esa experiencia a una escala provincial.
Pablo Petrecca participó de Urban Cities Buenos Aires, realizado en la Usina del Arte, encuentro que reunió a intendentes, especialistas, empresas e instituciones de todo el país para debatir sobre innovación, tecnología y futuro de las ciudades.
En ese excenario, Junín fue una de las ciudades convocadas para presentar su modelo de gestión, desarrollado durante los años de Petrecca al frente del Municipio y continuado actualmente por el Intendente Juan Fiorini, se informó oficialmente.
La experiencia se apoya en tres grandes pilares: seguridad y monitoreo a través del COM; modernización y simplificación del Estado mediante Arjun; y formación, tecnología e innovación a partir de Ciudad del Conocimiento.
“En Junín demostramos que innovar no significa solamente incorporar tecnología. Significa utilizarla para resolver problemas concretos: Prevenir el delito, simplificar un trámite, responder más rápido o preparar a nuestros jóvenes para los trabajos que vienen”, subrayó Petrecca.
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