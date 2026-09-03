Pablo Petrecca participó de Urban Cities Buenos Aires, realizado en la Usina del Arte, encuentro que reunió a intendentes, especialistas, empresas e instituciones de todo el país para debatir sobre innovación, tecnología y futuro de las ciudades.

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En ese excenario, Junín fue una de las ciudades convocadas para presentar su modelo de gestión, desarrollado durante los años de Petrecca al frente del Municipio y continuado actualmente por el Intendente Juan Fiorini, se informó oficialmente.

La experiencia se apoya en tres grandes pilares: seguridad y monitoreo a través del COM; modernización y simplificación del Estado mediante Arjun; y formación, tecnología e innovación a partir de Ciudad del Conocimiento.

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“En Junín demostramos que innovar no significa solamente incorporar tecnología. Significa utilizarla para resolver problemas concretos: Prevenir el delito, simplificar un trámite, responder más rápido o preparar a nuestros jóvenes para los trabajos que vienen”, subrayó Petrecca.

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