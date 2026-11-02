El senador provincial Pablo Petrecca, titular del Bloque PRO en la Cámara, resaltó los resultados del Índice Anubis de Desempeño Fiscal Municipal 2026, que ubicó a Junín en el segundo lugar entre 41 municipios bonaerenses evaluados. La ciudad alcanzó 69,23 puntos sobre 100, solamente por detrás de Tres de Febrero, consolidándose entre los distritos mejor posicionados en materia de responsabilidad fiscal, competitividad tributaria, empleo e institucionalidad.

Ads

El relevamiento, elaborado por Anubis Intelligence & Strategy, analiza cuatro dimensiones fundamentales de la administración municipal: carga tributaria, solvencia fiscal, dinamismo del empleo e institucionalidad. En ese marco, el informe identifica una evolución favorable de las cuentas públicas de Junín durante los últimos años de la gestión de Petrecca, quien estuvo al frente del municipio entre 2015 y 2025.

Uno de los datos más relevantes del estudio es la recuperación del equilibrio financiero municipal. Mientras que en 2023 Junín registraba un resultado negativo equivalente al 7% de sus ingresos, en 2024 alcanzó un superávit del 9,9% y en 2025 volvió a cerrar con un resultado positivo del 7,3%. Esta evolución estuvo acompañada por una reducción del peso del gasto en personal, que pasó de representar el 40,1% de los ingresos municipales en 2023 al 35,9% en 2025.

Ads

"Cuando asumimos en Junín teníamos muy claro que administrar los recursos públicos con responsabilidad era una condición indispensable para transformar la ciudad. Durante diez años trabajamos para ordenar las cuentas, planificar las inversiones y construir un municipio que pudiera sostener sus servicios y acompañar el desarrollo de nuestros vecinos. Estos resultados demuestran la importancia de tener un rumbo y sostenerlo en el tiempo", destacó Petrecca.

Ads