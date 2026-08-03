El proyecto impulsado por Pablo Petrecca, y que lleva como nombre "Programa provincial Dibu", tiene como finalidad fomentar el progreso de las instituciones, contribuir al mantenimiento de espacios físicos y garantizar la inclusión de niños y adolescentes en su carácter de ámbitos de educación no formal, contención e integración social, por esto, el Senador afirmó que, este proyecto, busca “reafirmar el compromiso del Estado con aquellas instituciones que, desde hace generaciones, educan, integran y transmiten los valores indispensables para una sociedad más libre, solidaria y democrática”.

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Además, aseguró que "el presente proyecto se fundamenta en la necesidad de proteger el tejido social más sensible de nuestra Provincia: el club de barrio", también sostuvo que "denominar a este programa con el nombre de ‘Dibu’ no es solo un homenaje al arquero campeón del mundo, sino un acto de justicia hacia sus raíces en Mar del Plata, donde clubes de barrio como General Urquiza, Talleres y San Isidro forjaron el carácter de quien hoy es un símbolo de resiliencia para todos los bonaerenses".

La iniciativa aplica el principio de la "infraestructura humana", propuesto por el Método Scaloni, entendiendo que para que un deportista brille, primero debe existir un entorno de seguridad y pertenencia. "Por eso, al fortalecer la regularización administrativa y contable de los clubes, el Estado actúa como el ‘guardián’ de estas instituciones, evitando que la burocracia sea un obstáculo para la función social", dijo Petracca.

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También afirmó que, de esta manera "estamos invirtiendo en el estado competitivo del futuro a través del disfrute y la contención en el presente".



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