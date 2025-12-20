El senador provincial, Pablo Petrecca, planteó la necesidad de avanzar en una actualización del marco laboral argentino y advirtió que la falta de previsibilidad jurídica afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, poniendo en riesgo puestos de trabajo y la continuidad de comercios locales.

El jefe comunal realizó estas declaraciones durante un encuentro organizado por la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), donde participó del debate titulado “Modernización laboral, entre lo ideal y lo posible”, junto al doctor Jorge Samouelian.

“El trabajo cambió, los empleos cambian y las formas de producir cambian, pero las leyes siguen mirando un mundo que ya no existe. Esa desconexión hoy tiene consecuencias reales”, expresó Petrecca al referirse a la normativa laboral vigente.

El ejemplo local que citó Petrecca

El ex intendente de Junin, citó como ejemplo un caso concreto de un comercio con apenas tres empleadas que se encuentra al borde del cierre como consecuencia de un juicio laboral. Según explicó, se trata de una micropyme cuya situación no es contemplada por el actual sistema legal. “Cuando el sistema castiga a quien da trabajo, no hay ganadores”, remarcó.

El legislador subrayó que la defensa de los derechos laborales es “irrenunciable”, pero advirtió que sin reglas claras, modernas y con sentido común, el resultado termina siendo contraproducente. “Sin previsibilidad jurídica, lo que se genera es menos empleo, más informalidad y más comercios que bajan la persiana”, sostuvo.

Finalmente, Petrecca llamó a dar el debate sin prejuicios ni consignas vacías y remarcó el rol de la Legislatura en la construcción de consensos. “Modernizar las leyes laborales es cuidar los nuevos empleos, sostener a las PyMEs y defender el trabajo genuino. Junín y la provincia necesitan reglas que acompañen el futuro, no que lo frenen”, concluyó