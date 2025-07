El Intendente de Junín y candidato a Senador por la Cuarta Sección electoral, se refirió a su decisión de ser candidato en las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre y aseguró que "una provincia mal administrada impide el desarrollo de las ciudades" y afirmó que "La lista de Somos en esta sección representa la voz de 9 municipios, que quieren llevar sus modelos de gestión a la legislatura".

Consultado sobre la decisión anunciada el pasado fin de semana, Pablo Petrecca indicó: "Decidí ser Candidato a Senador porque quienes vivimos en la Provincia de Buenos Aires padecemos a diario la pésima gestión del Gobernador Axel Kicillof, una provincia cada vez más insegura, sin inversión en salud y educación y somos los bonaerenses quienes padecemos esto. Por eso voy a asumir el cargo y voy a dejar la intendencia de Junín, ese es mi compromiso".

"Junín es una ciudad que, constantemente viene creciendo, pero cuando nos encontramos con una provincia tan mal administrada eso es una limitación y el objetivo de nuestra candidatura a Senador es poder llevar a la legislatura bonaerense nuestro modelo de gestión, basado en la administración transparente, la planificación, de hechos concretos, de trabajar de la mano con el vecino, sus instituciones y con el sector privado, que es el que invierte y potencia el desarrollo de la ciudad", agregó.

Profundizando sobre esto, el Primer candidato a Senador de Somos Buenos Aires en la cuarta sección electoral provincial, dijo que "este modelo de gestión es lo que quiero llevar a la provincia, y no hablo sólo de Junín, hablo también del modelo de nueve ciudades de la cuarta sección electoral que son parte del Frente Somos. Es defender esto construido en los Municipios, es gestionar para que las cosas sean más sencillas para los Municipios".

También precisó que "es necesario tener esta mirada municipalista en la legislatura para impulsar las leyes necesarias en este sentido".

Pablo Petrecca, indicó que "en definitiva, estamos proponiendo un modelo de gestión, que representa a los ciudades y municipios para que los bonaerenses puedan vivir mejor y así, derrotar al populismo, eso es lo que buscamos en Somos Buenos Aires, más en la cuarta sección donde, de un total de 19 Municipios, 9 son parte de esta propuesta". También afirmó: "Nuestra hoja de presentación habla de valores, hechos concretos que han mejorado la calidad de vida de los vecinos".

Finalmente, Petrecca también hizo mención al no acuerdo con La Libertad Avanza y sostuvo que "es muy difícil acordar con alguien que no te quiere y verdaderamente nunca fuimos bienvenidos en ese espacio. Para nosotros hay valores que no se pueden traicionar, como la libertad y el respeto. En Junín, uno de los dos concejales de la Libertad Avanza ha votado en contra los principales proyectos de ordenanzas que hemos impulsado para el desarrollo y crecimiento de la ciudad, esto hace muy difícil que podamos hablar de un proyecto de ciudad".