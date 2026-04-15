El Municipio de General Alvarado oficializó la puesta en marcha del Registro de Infractores de Convivencia Ciudadana, que lleva el número de Ordenanza Nº 046/2026, una normativa que podrá alterar trámites y gestiones para aquellos que violen normas de convivencia.

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La norma busca ordenar, prevenir y sancionar “conductas que afectan la seguridad y la convivencia en el distrito”. La misma fundamenta su existencia ante la “proliferación de conductas irresponsables, tales como la realización de pruebas de velocidad denominadas ‘picadas’ y el uso de escapes libres, pone en riesgo inminente la integridad física de los vecinos y altera la tranquilidad pública”.

Asimismo la comuna pone el foco en el cuidado del entorno, remarcando que arrojar de residuos en sitios prohibidos y la presencia de animales sueltos “no solo afectan la higiene urbana, sino que representan un peligro latente para la contaminación ambiental”.

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En su artículo 1º, la ordenanza establece que en este registro «se asentarán los datos personales de los infractores junto con los antecedentes de faltas específicas. Estas incluyen la circulación con escapes modificados, ruidos perturbadores de cualquier origen y maniobras peligrosas.

En tanto que el Artículo 2º estipula que, “sin perjuicio de las multas que correspondan por el Código de Faltas”, los infractores quedarán sujetos a una serie de inhabilitaciones. Entre las más destacadas se encuentran la “imposibilidad de obtener nuevas Habilitaciones Comerciales”, de participar en licitaciones o como proveedor, la "denegación de solicitudes de subsidios" y la “imposibilidad de ser contratado como trabajador por el Municipio de General Alvarado”.

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Además, se incluyó la prohibición de “obtener/renovar el registro de conducir”, sumada a restricciones para participar en ferias, utilizar el transporte municipal o asistir a talleres culturales y deportivos “como alumno y como tallerista”. Durante su tratamiento en el recinto el pasado 19 de marzo, el HCD decidió profundizar el alcance de la norma al incorporar infracciones por alcoholemia.

El Artículo 3º, estipula que las sanciones administrativas se mantendrán vigentes hasta que el infractor haya dado cumplimiento a trabajos comunitarios beneficiosos para el distrito. En caso de que el ciudadano no opte por esta vía reparatoria, la normativa establece que cumplido el plazo de 36 meses el infractor será removido del registro, según publicó El Diario de Miramar.