"Fui el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu. Ahora veo que hay mucha gente preocupada, también el señor Galperin de Mercado Libre. El Congreso tiene que trabajar para regular esta economía de plataformas y cuidar la industria nacional y el empleo argentino”, dijo en redes el Diputado Miguel Ángel Pichetto.

Ads

Y Galperin contestó, tratando de desligarse del pedido de regulación que solicitó su empresa: “Yo no estoy preocupado. Vamos a competir de la misma manera que competimos con ellos, hasta ahora en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente”.

En este sentido, el legislador replicó: "Mejor empezá a preocuparte, Marcos Galperín, porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba. Ya están impactando sobre tu negocio y en la pérdida de empleo de quienes trabajan en la distribución de envíos”.

Ads

Vale recordar que el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó la semana pasada que en la Argentina se instaure “un buen marco regulatorio, que sea igual para todos los que compiten”, en referencia a las plataformas de comercio electrónico, y destacó: “Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”, contrariando hasta el nombre de su propia compañía.

Puede interesarte

Ads