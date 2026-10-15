La visita del papa León XIV a Luján, prevista para el 11 de noviembre, abrió una oportunidad para quienes tienen alojamientos disponibles en la ciudad. En ese contexto, Lucía decidió ofrecer su casa por $5 millones, aunque ahora atraviesa la incertidumbre por la posibilidad de que la llegada del Pontífice no se concrete debido a su estado de salud.

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La mujer contó su historia en Mediodía Noticias, el programa de Canal Trece, donde explicó que la decisión de alquilar la vivienda surgió después de conversarlo con su familia. El objetivo es aprovechar la demanda que podría generar la celebración religiosa y conseguir un ingreso extra en un momento económico complicado.

Pedía 5 millones de pesos por su casa en Luján durante la visita del papa León XIV https://t.co/Ldil1ImkpC — Federico Aikawa (@fedeaikawa) October 15, 2026

“Necesitamos un ingreso, y la verdad que es una ayuda, porque está todo bastante complicado”, explicó. Lucía contó que actualmente no está trabajando y que tiene un bebé de menos de un mes. Sus padres también forman parte de la organización familiar y, si consiguen alquilar la propiedad, todos se trasladarán temporalmente a la casa de una tía.

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La vivienda tiene tres habitaciones, comedor, baño y cochera para dos autos, con capacidad para seis personas. Lucía explicó que el dinero solicitado también les permitiría afrontar algunos arreglos pendientes, entre ellos trabajos de pintura, para dejar la casa en mejores condiciones antes de recibir a los huéspedes.

“Publiqué mis redes, pero todavía no surgió nada”, contó durante la entrevista. Aunque ya difundió la propuesta, hasta el momento no consiguió interesados. A esa situación se suma la incertidumbre sobre la visita papal, que mantiene en vilo a quienes esperan aprovechar el movimiento de peregrinos para ofrecer alojamiento.

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La historia de Lucía se suma a un escenario que LANOTICIA1.COM viene siguiendo desde septiembre, cuando comenzó a relevar los precios de hoteles, departamentos y casas temporarias en Luján. Con la llegada prevista de miles de fieles, la oferta de hospedaje se convirtió en uno de los temas centrales de la organización del evento y también en una oportunidad económica para los vecinos que buscan obtener ingresos adicionales.

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