El fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ N.º 14, pidió la pena de 35 años de prisión para el acusado de abusar de su nieta, en el marco del juicio oral.

Según la causa, los hechos ocurrieron entre el 2015 y agosto de 2023, cuando la víctima tenía entre 5 y 12 años de edad, y su madre la dejaba al cuidado de su padre porque tenía que trabajar.

Los hechos abusivos ocurrieron en dos domicilios donde residía el hombre en Bahía Blanca, en distintas oportunidades y de manera reiteradas, aprovechando diversas situaciones para tocar a la menor en su partes íntimas, mostrarle videos pornográficos y accederla de manera carnal, valiéndose de la inmadurez sexual y la corta edad de la niña.

El hombre llegó a juicio acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia -en concurso-con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vinculo y por la convivencia-y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vinculo, todos estos delitos en concurso real con corrupción de menores.

El fallo del Tribunal en lo Criminal N.º 3 se conocerá el martes 9, en horas del mediodía.

Orientación sobre la garantía y restitución de los derechos de la infancia:

Línea 102 : Servicio de la provincia de Buenos Aires de atención telefónica, de protección de derechos de Niños y adolescentes. Funciona todos los días, las 24 horas.

Mail: [email protected]

Telegram y WhatsApp +54 221 428-1439