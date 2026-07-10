Seis personas resultaron heridas luego de que el vehículo en el que viajaban, solicitado a través de una aplicación, cayera al canal Maldonado, en la zona de la Ruta Nacional 3 sur y avenida Buenos Aires, en Bahía Blanca.

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Según informó La Nueva, el hecho ocurrió durante la noche del jueves, cuando un Chevrolet Astra gris que prestaba servicio de transporte por aplicación salió de su trayectoria por motivos que todavía son investigados y terminó en un sector no habilitado para la circulación, ubicado entre el puente fijo original de la Ruta 3 y el puente Bailey.

Al momento del accidente viajaban seis personas: la conductora, Andrea Beatriz Gómez Soto, y cinco pasajeros identificados como Ricardo Cao, de 33 años; Nahuel Mesa; Antonella Nahuel; Javier Rojas y otro ocupante cuyos datos aún no habían sido establecidos.

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La conductora fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital Municipal de Bahía Blanca con dolor en el pecho y politraumatismos. En tanto, los demás ocupantes sufrieron golpes y fueron atendidos en el lugar, sin necesidad de ser derivados.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Quinta, junto con personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) y el Comando de Patrullas, quienes participaron del retiro del vehículo del canal.

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Las autoridades indicaron que no se registraron daños en las estructuras de los dos puentes y que la causa fue caratulada como “lesiones culposas”. La investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.