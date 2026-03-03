Piedrazos para frenar y asaltar: crece el terror en la Ruta 226 camino a Mar del Plata
Vecinos denuncian ataques nocturnos para obligar a detenerse. Hablan de robos a automovilistas y ciclistas. “Ya estamos cansados”, advierten.
La inseguridad vuelve a golpear en la Ruta Nacional 226, uno de los principales ingresos a Mar del Plata. Automovilistas denuncian que delincuentes arrojan piedras contra los vehículos para obligarlos a frenar y luego asaltarlos.
“Anoche, cerca de las 23.00, tres delincuentes se escondieron sentido a Sierra de los Padres. Tiran cascotes y roban. A mí me estallaron el parabrisas pero zafé”, contó un vecino al portal 0223, donde pidió mantener el anonimato por miedo.
Según los testimonios, los hechos se repiten y también afectan a ciclistas que entrenan en la zona. Los vecinos aseguran que la modalidad ya no es aislada y que crece la preocupación entre quienes usan a diario la ruta.
Hace menos de un mes, el entrenador olímpico Leonardo Malgor denunció que fue asaltado en la misma ruta, donde le apuntaron con un arma y le robaron la bicicleta. “Ya estamos cansados. Todos los días es lo mismo”, resumió el conductor.
