La inseguridad vuelve a golpear en la Ruta Nacional 226, uno de los principales ingresos a Mar del Plata. Automovilistas denuncian que delincuentes arrojan piedras contra los vehículos para obligarlos a frenar y luego asaltarlos.

“Anoche, cerca de las 23.00, tres delincuentes se escondieron sentido a Sierra de los Padres. Tiran cascotes y roban. A mí me estallaron el parabrisas pero zafé”, contó un vecino al portal 0223, donde pidió mantener el anonimato por miedo.

Según los testimonios, los hechos se repiten y también afectan a ciclistas que entrenan en la zona. Los vecinos aseguran que la modalidad ya no es aislada y que crece la preocupación entre quienes usan a diario la ruta.

Hace menos de un mes, el entrenador olímpico Leonardo Malgor denunció que fue asaltado en la misma ruta, donde le apuntaron con un arma y le robaron la bicicleta. “Ya estamos cansados. Todos los días es lo mismo”, resumió el conductor.

