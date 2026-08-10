Pilar celebró la 2° Fiesta del Guiso de Lentejas ante más de 5.000 personas
Instituciones educativas y espacios de formación participaron del concurso gastronómico, que también ofreció artesanías, folclore y comidas criollas.
La localidad de Del Viso en Pilar vivió una jornada a puro sabor y tradición con la realización de la 2° Fiesta del Guiso de Lentejas, un encuentro que convocó a más de 5.000 personas y busca convertirse en uno de los nuevos clásicos del calendario cultural y gastronómico de Pilar.
La celebración se llevó a cabo en el Paseo Del Viso, en la intersección de Lisandro de la Torre y Beruti, desde las 10 de la mañana, con una propuesta que combinó gastronomía, música, artesanías y actividades para toda la familia.
Uno de los principales atractivos fue el concurso para elegir el mejor guiso de lentejas. Al finalizar la jornada, el jurado definió a los ganadores entre los distintos puestos participantes.
Un colegio se quedó con el primer premio
El primer puesto fue para el puesto N° 10, a cargo de los alumnos de sexto año del colegio Nuestra Señora de Fátima, que se llevaron el reconocimiento al mejor plato de la jornada.
El segundo premio correspondió al puesto N° 8 de la Escuela 504, mientras que el tercer lugar fue para el Centro de Formación Profesional Municipal.
De esta manera, las instituciones educativas y espacios de formación tuvieron un rol destacado en una celebración que buscó poner en valor la cocina tradicional y generar un espacio de participación comunitaria.
Gastronomía, artesanías y música
Además del concurso, los visitantes pudieron recorrer una feria de artesanías criollas y disfrutar de distintos espectáculos musicales y folklóricos.
La propuesta gastronómica también incluyó algunos de los clásicos de la cocina popular argentina, como empanadas, pastelitos y tortas fritas, que acompañaron a la estrella de la jornada: el guiso de lentejas.
La actividad fue organizada por el Municipio y contó con la participación del secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.
“Hoy Del Viso se llenó de sabor y tradición junto a familias e instituciones de la localidad. Seguimos generando estos espacios de encuentro y unión para nuestra comunidad, celebrando nuestra identidad y nuestra historia”, destacó Laurent.
Por su parte, Peralta remarcó la importancia de la celebración como espacio de encuentro vecinal.
“Una fiesta para encontrarnos y celebrar nuestras raíces en comunidad. Nos alegra ver cómo estos espacios se llenan de vida y nos permiten seguir poniendo en valor nuestra cultura y todo lo que nos une como pueblo”, señaló.
Con una convocatoria que superó las 5.000 personas, la segunda edición de la Fiesta del Guiso de Lentejas volvió a reunir a vecinos, instituciones y visitantes alrededor de una de las preparaciones más tradicionales de la cocina argentina.
La celebración busca así consolidarse como un nuevo atractivo gastronómico y cultural de Del Viso, sumando una fecha propia al calendario de actividades del distrito.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión