La localidad de Del Viso en Pilar vivió una jornada a puro sabor y tradición con la realización de la 2° Fiesta del Guiso de Lentejas, un encuentro que convocó a más de 5.000 personas y busca convertirse en uno de los nuevos clásicos del calendario cultural y gastronómico de Pilar.

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La celebración se llevó a cabo en el Paseo Del Viso, en la intersección de Lisandro de la Torre y Beruti, desde las 10 de la mañana, con una propuesta que combinó gastronomía, música, artesanías y actividades para toda la familia.

Uno de los principales atractivos fue el concurso para elegir el mejor guiso de lentejas. Al finalizar la jornada, el jurado definió a los ganadores entre los distintos puestos participantes.

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Un colegio se quedó con el primer premio

El primer puesto fue para el puesto N° 10, a cargo de los alumnos de sexto año del colegio Nuestra Señora de Fátima, que se llevaron el reconocimiento al mejor plato de la jornada.

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El segundo premio correspondió al puesto N° 8 de la Escuela 504, mientras que el tercer lugar fue para el Centro de Formación Profesional Municipal.

De esta manera, las instituciones educativas y espacios de formación tuvieron un rol destacado en una celebración que buscó poner en valor la cocina tradicional y generar un espacio de participación comunitaria.

Gastronomía, artesanías y música

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Además del concurso, los visitantes pudieron recorrer una feria de artesanías criollas y disfrutar de distintos espectáculos musicales y folklóricos.

La propuesta gastronómica también incluyó algunos de los clásicos de la cocina popular argentina, como empanadas, pastelitos y tortas fritas, que acompañaron a la estrella de la jornada: el guiso de lentejas.

La actividad fue organizada por el Municipio y contó con la participación del secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

“Hoy Del Viso se llenó de sabor y tradición junto a familias e instituciones de la localidad. Seguimos generando estos espacios de encuentro y unión para nuestra comunidad, celebrando nuestra identidad y nuestra historia”, destacó Laurent.

Por su parte, Peralta remarcó la importancia de la celebración como espacio de encuentro vecinal.

“Una fiesta para encontrarnos y celebrar nuestras raíces en comunidad. Nos alegra ver cómo estos espacios se llenan de vida y nos permiten seguir poniendo en valor nuestra cultura y todo lo que nos une como pueblo”, señaló.

Con una convocatoria que superó las 5.000 personas, la segunda edición de la Fiesta del Guiso de Lentejas volvió a reunir a vecinos, instituciones y visitantes alrededor de una de las preparaciones más tradicionales de la cocina argentina.

La celebración busca así consolidarse como un nuevo atractivo gastronómico y cultural de Del Viso, sumando una fecha propia al calendario de actividades del distrito.