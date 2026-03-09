Un violento episodio de violencia familiar ocurrió el fin de semana en la localidad bonaerense de Villa Rosa, ubicada en Pilar, donde un hombre de 32 años fue detenido luego de discutir con su madre, encerrarla en una cámara frigorífica y robarle una importante suma de dinero.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Loma Linda. Según informó pilaradiario, todo comenzó con una fuerte discusión entre el acusado y su madre, una mujer de 50 años.

De acuerdo con la denuncia, en medio del conflicto el hombre tomó a su progenitora y la encerró dentro de una cámara frigorífica que funciona en la vivienda y que la mujer utiliza para el acopio de pescado que luego comercializa.

Los gritos de auxilio de la víctima fueron escuchados por un vecino de 38 años, quien rápidamente se comunicó con el 911. Minutos después llegaron al lugar efectivos del Comando de Patrulla de Pilar, quienes ingresaron al domicilio y lograron encontrar a la mujer encerrada dentro de la cámara de frío.

Tras ser rescatada, la víctima relató a los policías que había sido encerrada por su propio hijo, quien además le sustrajo 30 millones de pesos y 400 dólares.

El sospechoso se encontraba aún dentro de la vivienda cuando llegó la policía, por lo que fue aprehendido en el lugar y puesto a disposición de la Justicia.

La investigación quedó en manos de la UFI N°4 de Pilar, que caratuló la causa como “privación ilegal de la libertad y robo”, con intervención de la comisaría Pilar 6ª.