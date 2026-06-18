El Ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto al rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), Carlos Rodríguez, rubricaron el acta avanzar con el proyecto del Campus Universitario y un Pabellón de Aulas en la Sede Pilar de la institución.

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Tras la firma, el funcionario de la administración Kicillof dijo: “Firmamos el convenio para avanzar con el proyecto del nuevo Pabellón de Aulas del Campus de esta Universidad en Pilar, como parte de nuestro Programa de Infraestructura Universitaria, que retoma un compromiso que habíamos asumido durante el Gobierno nacional y que Milei paralizó”.

“Sabemos el enorme esfuerzo que hacen las universidades públicas en todo el país. Por eso, en un contexto donde también se castiga a la provincia de Buenos Aires, seguimos invirtiendo en educación pública”, añadió Katopodis.

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El proyecto comprende una superficie total de 900 m², en el cual el edificio se organizará alrededor de un patio central interior de carácter introvertido y a su alrededor se desarrollará un corredor de circulación que conecta el hall de acceso principal con el Salón de Usos Múltiples (SUM). En el perímetro se distribuirán principalmente las aulas y un módulo de servicios sanitarios. Se estima que la obra beneficiará a aproximadamente 2.300 estudiantes y docentes, se comunicó oficialmente.

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