Un conflicto familiar terminó de la peor manera en el barrio William Morris, en Pilar. Un hombre falleció este lunes en el Hospital Central de Pilar luego de haber permanecido internado en estado crítico tras ser brutalmente golpeado por su sobrino con un bate de béisbol.

Según informó el portal Pilar a Diario, el ataque se produjo en el marco de una disputa por una propiedad entre ambos familiares. La víctima no logró recuperarse de las gravísimas lesiones sufridas y su deceso fue confirmado durante la tarde de lunes.

El agresor, sobrino del fallecido, fue detenido por las autoridades policiales inmediatamente después del hecho y se encuentra a disposición de la justicia. El asesinato causó gran conmoción en la zona debido a la saña empleada en la agresión.

