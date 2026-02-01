En pleno verano y con temperaturas extremas, el conurbano bonaerense suma una propuesta que se volvió furor entre vecinos y visitantes. A solo media hora de la Ciudad de Buenos Aires, un complejo municipal ofrece una experiencia con pileta con olas, agua cristalina, palmeras y hasta arena, ideal para pasar el día sin salir de la provincia.

El espacio está ubicado en el Polideportivo Diego Armando Maradona (DAM), en el partido de Moreno, un complejo inaugurado en 2024 que rápidamente se convirtió en una de las opciones más elegidas para combatir el calor.

Dónde queda y cómo llegar

Se encuentra en el kilómetro 56,5 de la Ruta Provincial 24, a pocos metros del cruce con la Ruta 25, en la localidad de Cuartel V, dentro del Municipio de Moreno. Desde CABA, el tiempo de viaje estimado de unos 30 minutos, dependiendo del tránsito.

Qué ofrece el complejo

La principal atracción es la pileta con olas, rodeada de palmeras y sectores con arena que recrean un ambiente de playa. Además, el predio cuenta con una pileta de natación de hasta cuatro metros de profundidad y otra destinada a los más chicos, con menos de 80 centímetros.

El polideportivo ofrece también múltiples alternativas para pasar el día completo: patios de juegos infantiles, mesas y bancos bajo la sombra, canchas de hockey, fútbol y vóley, una ciclovía para recorrer el predio y un microestadio. Para comer, funcionan foodtrucks dentro del complejo y hay parrillas disponibles para alquilar a precios accesibles.

Cuánto cuesta la entrada

El ingreso es gratuito para los residentes del partido de Moreno, presentando DNI que acredite domicilio. Para quienes provienen de otros municipios, se aplican tarifas diferenciadas:

Adultos (no residentes): $4.800

Menores de 13 años: $2.400

Jubilados y pensionados: $2.400

Personas con CUD: ingreso gratuito

El acceso a la pileta con olas y al resto de las piletas está incluido en la entrada. El uso de parrillas y el estacionamiento tienen un costo adicional:

Parrillas (por día): $4.800

Estacionamiento: $4.800

Horarios y recomendaciones

El Polideportivo Diego Armando Maradona abre sábados y domingos, de 9.00 a 1900. No está permitido ingresar con bebidas alcohólicas y, para quienes visitan el lugar por primera vez, es obligatorio registrarse presentando DNI físico. Además, el complejo solo acepta pagos digitales.