El Municipio de Pinamar anunció que apelará la medida cautelar dictada por la Justicia de Dolores que prohíbe la circulación de cuatriciclos, motos, vehículos 4x4 y UTV en la zona de médanos conocida como La Frontera.

La decisión judicial fue adoptada por el juez Félix Adrián Ferrán, en el marco de un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a raíz de los riesgos y accidentes registrados en ese sector. Uno de los más graves, provocó que un niño de 8 años continúe internado tras someterse a siete operaciones.

El intendente Juan Ibarguren expresó su desacuerdo con la medida y confirmó que el gobierno local avanzará con una apelación para intentar revertir la prohibición. Según sostuvo, la actividad off road forma parte de la identidad histórica de la ciudad y constituye una fuente clave de empleo para numerosos vecinos.

“En Pinamar tenemos a miles y miles de vecinos y turistas que circulan de manera responsable en UTV, Jeep, cuatriciclo y 4x4, y ellos disfrutan de la playa y de los médanos. Esto es algo cultural de Pinamar y además genera muchísimo trabajo. No estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla”, afirmó el jefe comunal.

La medida judicial impactó en el sector turístico y en los prestadores vinculados a la actividad off road, que consideran que una prohibición total afecta la economía local. Desde el Municipio remarcaron que existen controles y normativas vigentes para regular la circulación y garantizar la seguridad, y que el objetivo es reforzar esos mecanismos antes que avanzar en una restricción absoluta.

La zona de La Frontera es uno de los principales atractivos de Pinamar para los amantes de los vehículos todo terreno, pero también ha sido escenario de accidentes que motivaron reclamos por mayores medidas de seguridad. En ese contexto, la apelación que presentará el Ejecutivo municipal buscará compatibilizar el uso recreativo del espacio con la prevención de riesgos y la preservación del entorno natural.

Mientras tanto, la prohibición continúa vigente hasta que la Justicia resuelva sobre la apelación.