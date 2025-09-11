Pinamar fue el municipio bonaerense donde la concurrencia a las urnas fue más baja en las elecciones del último 7 de septiembre, con un 49,43 % del padrón habilitado.

Este nivel de abstención contrasta con el promedio provincial, que fue de aproximadamente 60,98 %, cifra que ya había generado preocupación por estar claramente por debajo de los estándares históricos.

La baja participación no es un fenómeno nuevo para Pinamar. En elecciones anteriores, como las PASO de 2021, el distrito también había sido señalado por su bajo nivel de concurrencia en comparación con otros municipios de la Quinta Sección electoral, con una presencia de votantes alrededor del 55 %.

