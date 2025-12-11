La Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) denunció que el Ejecutivo municipal ofreció un aumento del 0%. La propuesta fue rechazada de inmediato y derivó en un conflicto que podría afectar el inicio de la temporada de verano.

En un comunicado difundido tras la audiencia paritaria en el Ministerio de Trabajo, el gremio denunció que el municipio “pretende que trabajemos con los salarios del año pasado” y advirtió sobre un “desmanejo ilegal y absurdo del servicio” de seguridad en playa.

Según la AGP, esta situación ya motivó la inhabilitación técnica de las playas por parte de las autoridades provinciales. Además, denunciaron “hechos de corrupción interna” dentro de la estructura municipal:

“Vemos con asombro cómo funcionarios se roban el dinero de la recaudación”, expresaron en el texto, al advertir que el conflicto “pone en riesgo la vida de las personas y la continuidad de la temporada”.

La situación se agravó cuando la AGP informó que la Provincia comunicó que Pinamar no está habilitado como ciudad balnearia debido a incumplimientos en el sistema de seguridad. Entre las fallas señaladas se encuentran recortes de personal en áreas de alto tránsito, disminución de las horas de cobertura, reestructuraciones improvisadas de turnos y falta de equipamiento esencial. Según el gremio, muchas casillas se encuentran deterioradas y faltan elementos básicos de rescate.

Con la temporada a pocas semanas de comenzar, el conflicto abre un escenario de incertidumbre para miles de turistas que eligen Pinamar cada verano. Mientras los guardavidas reclaman recomposición salarial y condiciones mínimas de seguridad, el municipio aún no respondió públicamente a las acusaciones.