Pinamar podría dar un giro en su sistema de transporte de pasajeros con la habilitación de plataformas digitales como Uber, DiDi y Cabify. El Concejo Deliberante se prepara para tratar tres proyectos de ordenanza que modificarían las reglas actuales y permitirían que estas aplicaciones operen en todo el distrito.

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Según publicó Pinamardiario, las iniciativas contemplan cambios en las normativas que regulan los servicios de taxis y remises, además de la derogación de la disposición que actualmente prohíbe el funcionamiento de las aplicaciones de viajes.

Cuestionamientos por la falta de controles

El concejal Leo «Tano» Napoli analizó el alcance de la propuesta y expresó reparos sobre la modalidad que impulsa el oficialismo. Según planteó, la iniciativa apunta a una desregulación del transporte, que permitiría trabajar a conductores y plataformas digitales sin establecer previamente un marco común de condiciones.

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En ese sentido, explicó que su espacio había presentado una alternativa para integrar a taxis, remises y aplicaciones dentro de una misma normativa, con requisitos equivalentes y mecanismos de fiscalización municipal.

«Nosotros planteamos una ordenanza alternativa que incluía a todas las plataformas… que todas estén normadas bajo una que haya igualdad», sostuvo durante una entrevista radial.

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Para el edil, la apertura del mercado debe estar acompañada por controles que garanticen condiciones de seguridad para quienes utilizan estos servicios.

Entre los aspectos que consideró necesario supervisar mencionó los seguros para pasajeros, los antecedentes penales de los conductores y las licencias habilitantes.

La seguridad de los pasajeros, en el centro del debate

Napoli también advirtió sobre los riesgos que podría generar una habilitación sin controles suficientes, especialmente en una ciudad que recibe una importante cantidad de visitantes durante la temporada de verano.

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El concejal hizo referencia a situaciones habituales, como el traslado de menores de edad y de jóvenes que utilizan estas aplicaciones para movilizarse o incluso como herramienta de trabajo.

Desde su perspectiva, el Municipio debe establecer reglas claras y garantizar la fiscalización antes de permitir que las plataformas funcionen libremente.

El debate legislativo se produce en la antesala de la temporada turística, un período en el que aumenta la demanda de transporte en Pinamar. La discusión no solo involucra a las empresas tecnológicas, sino también a los trabajadores de taxis y remises, que podrían enfrentar un nuevo escenario de competencia.

La definición del Concejo Deliberante marcará el rumbo del transporte de pasajeros en el distrito y determinará bajo qué condiciones podrán operar las aplicaciones digitales.