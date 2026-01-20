El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires suspendió la licencia de conducir de un empresario oriundo de Pilar luego de que se viralizara un video en el que se lo observa efectuando maniobras peligrosas en los médanos de Pinamar, mientras filmaba a su esposa y a su hijo, menor de edad, que circulaban en cuatriciclos y sin las medidas de seguridad correspondientes.

En las imágenes se ve al conductor de una camioneta 4x4 manejando con una sola mano, sacando el brazo por la ventanilla para grabar la escena, mientras los cuatriciclos avanzan por los médanos. Uno de los vehículos era conducido por el menor, lo que agravó la situación.

Pinamar: suspenden la licencia de empresario pilarense por maniobras peligrosas. Manejaba su 4x4 mientras filmaba a su esposa e hijo, menor de edad, en dos cuatriciclos, atravesando los médanos y sin casco. pic.twitter.com/QHoimLYJX4 — Pilar a Diario (@pilaradiario) January 20, 2026

Tras analizar el material, la cartera que conduce Martín Marinucci detectó al menos cuatro infracciones de tránsito: un menor manejando un cuatriciclo, una mujer circulando sin casco, ambos rodados sin la antena alta con banderín obligatoria y el conductor de la camioneta filmando mientras conducía.

Ante estas irregularidades, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió inhabilitar la licencia del automovilista al considerar que su accionar evidenció una “conducta gravísima”. El hombre fue identificado como Marcos Palacios, quien sería propietario de una agencia de autos en la ciudad de Pilar.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron la peligrosidad de este tipo de conductas y llamaron a la responsabilidad vial. “Un cuatriciclo no es un juguete para chicos y una 4x4 no te da vía libre para el descontrol. Son vehículos de potencia que requieren responsabilidad y conciencia vial”, señalaron desde el organismo. Además, advirtieron que “la diversión no puede poner en riesgo el derecho a viajar de los demás”.

El caso vuelve a poner en foco la problemática del uso indebido de vehículos en zonas de médanos y la necesidad de extremar los controles para prevenir accidentes.