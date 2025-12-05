Un grave accidente laboral ocurrió en una obra vinculada al casino de Pinamar, donde tres trabajadores cayeron al vacío al ceder las chapas que cubrían un hueco destinado a un ascensor. Uno de ellos, de unos 35 años, fue trasladado a terapia intensiva del hospital local y permanece en estado crítico, mientras que los otros dos, de nacionalidad paraguaya, sufrieron traumatismos leves.

Ads

Bomberos y personal policial trabajaron en el rescate de los tres operarios, que quedaron tendidos en el interior del hueco tras la caída. Las tareas demandaron el uso de equipamiento especial y un despliegue operativo para retirar a los heridos sin agravar su estado.

Las autoridades ya abrieron actuaciones para determinar responsabilidades y establecer si existió negligencia en las condiciones de seguridad. No se descarta que haya sanciones para los responsables de la obra, que aún no contaba con la documentación técnica requerida.

Ads

Puede interesarte

Ads