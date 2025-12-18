La Secretaría de Salud de Villa Gesell informó que el tomógrafo del hospital local se encuentra temporalmente fuera de servicio, situación que también afecta al Hospital de Pinamar y a una clínica privada de la ciudad. La falta de este equipamiento clave genera preocupación en el sistema sanitario regional, ya que limita la capacidad de respuesta ante emergencias de alta complejidad.

Ante este escenario, desde el área de Salud señalaron que se trabaja en la articulación de traslados sanitarios para los casos de extrema gravedad, con derivaciones a la ciudad más cercana que cuente con la aparatología operativa.

Según se detalló oficialmente, la reparación del tomógrafo implica una erogación económica muy elevada, superior a los 63 millones de pesos. Esta situación se ve agravada por el contexto presupuestario, ya que el Municipio no cuenta aún con el Presupuesto 2026, debido a la negativa de los bloques de concejales libertarios a darle tratamiento en el Concejo Deliberante.

Desde la Secretaría de Salud indicaron que se analizan distintas alternativas para resolver el problema y restablecer el servicio lo antes posible, al tiempo que se garantiza la atención de los pacientes mediante el sistema de derivaciones.

