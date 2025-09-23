En Pilar, hay dos empresas que transitan diversos conflictos laborales con trabajadores que están llevando a cabo medidas de fuerza ante la falta de pagos.

Cerámicos ILVA

Cumplidos 25 días de acampe frente a los portones de ILVA, trabajadores despedidos endurecen sus protestas con piquetes, cortes de calle y escraches, ante la falta de respuestas concretas de la empresa en relación con el pago de salarios, quincenas e indemnizaciones completas.

El conflicto se desató a comienzos de septiembre, cuando la fábrica de porcelanatos notificó el despido de unos 300 operarios. Poco después, el Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó una conciliación obligatoria, con vigencia hasta este miércoles, para intentar destrabar la situación.

Sin embargo, los trabajadores denuncian que ILVA no cumplió con el acuerdo: la quincena que debía pagarse el viernes anterior no se reflejó en las cuentas, y siguen exigiendo que las indemnizaciones sean abonadas al 100 %, en lugar de la oferta de la empresa del 50 %.

Este lunes se realizaron escraches en un local de ILVA ubicado en Berazategui mientras que en el Parque Industrial de Pilar se cortó el tránsito en la rotonda de las calles 8 y 9 frente al Consorcio del Parque Industrial, incluyendo quema de neumáticos.

En los días previos ya se habían realizado cortes totales de accesos al Parque Industrial, dos de ellos que implicaron bloqueos a los tres ingresos al predio. Uno de esos cortes duró siete horas.

Los despedidos mantienen un acampe frente a la planta (calle 9, número 3900), bajo un gazebo. La estructura de protesta incluye una olla popular, turnos para garantizar presencia permanente y reclamos no sólo laborales, sino también sociales: la obra social de muchos fue dada de baja, algo que afecta tratamientos médicos, hijos con discapacidad, etc.

Este miércoles vence la conciliación obligatoria dictada por el gobierno provincial. Si la empresa no asiste al próximo encuentro ni ofrece soluciones reales, los trabajadores adelantaron que desde el jueves las medidas de fuerza se intensificarán.

Uno de los reclamos centrales será que la empresa abone las indemnizaciones al 100 %, no al 50 %.

Paro en Granja Tres Arroyos

Los trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos ubicada en el barrio Pinazo de La Lonja, partido de Pilar, está en conflicto laboral. Iniciaron una medida de fuerza, exigiendo el pago de la quincena adeudada, mientras crecen las versiones de un cierre inminente de la fábrica. Si se confirma, peligrarían unos 300 puestos de trabajo.

Segun el medio local Pilar a Diario, los obreros aseguran que la empresa les informó que cerrará la planta y los mandaron a sus casas. Ante estos dichos, Granja Tres Arroyos evitó confirmar oficialmente el cierre, aunque reconoció que hay un paro en curso.

Este no es un conflicto nuevo para la planta de La Lonja. En diciembre de 2024, los trabajadores ya hicieron protestas similares, rechazando un esquema fraccionado para el pago del aguinaldo. También en ese momento se dio un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que autoriza a la empresa a analizar reducir costos, lo que incluyó posibles despidos.

La planta de La Lonja, ubicada en el kilómetro 42 de la Ruta 8, es clave para la firma. Granja Tres Arroyos cuenta con varias sedes en Buenos Aires, además de operaciones en otras provincias de Argentina y en Uruguay, totalizando unos 7.000 empleados