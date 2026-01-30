El intendente Nelson Sombra recibió a un grupo de vecinos autoconvocados que habían solicitado una audiencia para analizar la problemática del uso de pirotecnia en el partido.

Durante la reunión, se repasaron las molestias y los daños que la utilización de pirotecnia genera en personas y animales, se analizó lo ocurrido durante las últimas fiestas de fin de año y se avanzó en el intercambio de propuestas para dar respuesta a la demanda planteada por los vecinos, según informaron desde la comuna.

Participaron también el secretario de Gobierno, Xavier Cabrera Cisneros, funcionarios del Departamento Ejecutivo y concejales.

En este marco, se consensuó trabajar en la elaboración de un proyecto de Ordenanza que establezca la pirotecnia cero en el Partido de Azul.

Asimismo, se acordó reforzar acciones de difusión y concientización, articuladas entre distintas áreas de la comuna como Seguridad, Comisiones Vecinales, Políticas de Inclusión y Educación.

En el transcurso de la reunión, también se dialogó sobre el reciente envenenamiento de perros en el sector del Balneario Municipal. Al respecto, los presentes manifestaron una profunda preocupación y expresaron un enérgico repudio frente a este tipo de hechos, que representan una grave falta de respeto hacia la vida en general, tanto de las mascotas como de las personas.